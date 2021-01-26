У середу Україну відвідає міністр закордонних справ Угорщини.

Співробітники посольства Угорщини в Україні отримали погрози напередодні візиту до Києва голови МЗС цієї країни Петера Сійярто.

Про це повідомив у Twitter керівник вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба, оприлюднивши скріншот повідомлення з погрозами.

Надійшло воно нібито від організації з "патріотичною назвою".

"Комусь дуже потрібні дешеві провокації напередодні візиту Петера Сійярто. На пошту посольства Угорщини надіслали погрози "патріоті Украині" (мова оригіналу)", - написав Кулеба.

За його словами, правоохоронці вже працюють щодо цього інциденту.

"Автори, очевидно, за межами України - інакше 2 помилки в слові "Україна" не пояснити", - додав український міністр.

Відносини України та Угорщини: довідка УНІАН

Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Крім того, восени 2020 року під час місцевих виборів угорські посадовці під час відвідувань Закарпаття проводили агітацію за партію "КМКС "Партія угорців України". Київ заборонив їм в'їзд в Україну.

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Автор: Юрій Годован