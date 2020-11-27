Раніше проти Владислава Криклія було заведено кримінальну справу за схему відкатів при сертифікації газобалонного обладнання для автовласників.

Поки МПРС (Морська пошуково-рятувальна служба) розпилює судна на метал і провокує екологічні катастрофи, міністр інфраструктури Владислав Криклій вдає, що нічого не відбувається, тим самим благословляючи цю службу на «розпил» корабельних зборів. Про це заявила виконавчий директор Асоціації морських агентств України Ксенія Підручна.

«Вчора біля причалу в Олександрівці тонуло судно «Аметист». Тонуло воно не в перший раз, просто зараз новина «зрадницьки» потрапила в ЗМІ. Тонуло воно, бо, за наявною інформацією, власники судна (МПРС) вирізали всі нутрощі на метал - так, про всяк випадок. Бо 10% від корабельного збору (300 млн грн на рік) їм мало. З судна в акваторію порту виливаються залишки нафтопродуктів. В Адміністрації морських портів брешуть, що забруднення акваторії немає. А міністр інфраструктури вдає, що нічого не відбувається, а на питання про фінансування МПРС відповідає, що не можна «задовольнятися малим». Перекладаючи на простонародну мову - «нехай МПРС далі пиляють корабельний збір», - написала вона.

За словами Підручної, разом з тим, в керівництві IAMSAR прописано, що до створення такої служби повинна бути проведена оцінка наявних в країні ресурсів (в Україні її ніколи не проводили), що при організації рятувальних служб потрібно максимально використовувати наявні в країні ресурси, а не витрачати кошти на закупівлю нових, а також що рятувальні служби можуть функціонувати без створення окремої штатної одиниці.

«Тим часом Мінінфраструктури, «всіляко дбаючи про екологію», опублікували для громадського обговорення проект постанови Кабміну, якою хочуть заборонити реєстрацію під українським прапором однокорпусних нафтоналивних танкерів. Тільки реєстрацію, а зареєстровані однокорпусні танкери будуть і далі експлуатуватися, порушуючи МАРПОЛ-73/78, яка зобов'язала сторони конвенції вивести їх з експлуатації до 2010 року. Ще Мінінфраструктури вважають, що заборона на експлуатацію (і реєстрацію теж) однокорпусних танкерів-хімовозів не потрібна, тому що дотримання МАРПОЛ-73/78 - це не «бізнес-орієнтований підхід». Загалом, роблять все можливе і неможливе для захисту екології (тобто корупції)», - підкреслила виконавча директорка АМАУ.

Раніше проти Владислава Криклія було заведено кримінальну справу за схему відкатів при сертифікації газобалонного обладнання для автовласників.

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Автор: УНІАН