Вивчати її почали ще 15 червня.

Міністерство освіти та науки України відправило кандидатську дисертацію нардепа Іллі Киви на поглиблене вивчення.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Експертна рада запрошувала Киву на засідання 14 вересня, однак він не прийшов.

"Експертна рада прийняла рішення відправити цю роботу на поглиблене вивчення в декілька наукових закладів", - розповів один із членів комісії.

Читайте такожЗеленський розповів, чи тиснув на нього ТрампІнший представник комісії повідомив, що до цієї дисертації "є серйозні зауваження".

Раніше повідомлялося, що Ілля Кива склав іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю.

Кива захистив дисертацію

26 квітня народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива захищав кандидатську дисертацію. Він претендував на ступінь кандидата наук з державного управління. На захист не пускали журналістів "без акредитації", а троє чоловіків у чорному одязі блокували вхід до аудиторії в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості.

За даними руху "Чесно", Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю право. Також він навчався у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі.

Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива сказав, що тепер "наукова спільнота стала сильнішою".

Однак ЗМІ з'ясували, що депутат додав до своєї дисертації довідку з підробленим підписом і зазначив конференції, в яких не брав участі.

Наукового керівника Киви, Володимира Гурковського, який допомагав депутату з дисертацією, звільнили.

Автор: Людмила Жерновська