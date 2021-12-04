Вертоліт Мі-8 нібито перетнув державний кордон і залетів на глибину до 1 км на територію Білорусі. Українські прикордонники спростували ці заяви.

У Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили про порушення державного кордону українським вертольотом.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на Держприкордонкомітет.

"Проведення Україною навчань на кордоні з Республікою Білорусь спровокувало інцидент. Сьогодні, 4 грудня, близько 12 години на білорусько-українському кордоні в районі пункту пропуску "Нова Рудня" Мозирський прикордонний загін зафіксував порушення повітряного простору Білорусі з боку України", - йдеться в повідомленні.

Як стверджують у Комітеті, український військовий вертоліт Мі-8 на висоті близько 100 м перетнув державний кордон і залетів на глибину до 1 км на територію Білорусі.

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Щодо даного інциденту поінформована українська сторона.

У свою чергу помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментар Українській правді повідомив, що на кордоні з Білоруссю українські бійці проводять навчання з використанням авіації і безпілотників, в той же час ніяких порушень держкордону вони не здійснювали.

Таким чином, українські прикордонники спростували заяви білоруської сторони.

Демченко уточнив, що з 23 листопада на кордоні з Білоруссю йде спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся", в рамках якої застосовується авіація і безпілотники, але підкреслив, що факту перетину кордону з Білоруссю не було.

"В охороні та моніторингу кордону активно використовується Авіація, однак те, що заявила сьогодні білоруська сторона про порушення повітряного простору – не відповідає дійсності".

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Автори: Ірина Погоріла, Світлана Закелова