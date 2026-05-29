Важливо не легітимізувати контакти столиць з Путіним: Сибіга про участь Європи в переговорах

Від Європи повинен йти "єдиний голос" у цьому процесі, зазначив він.

Україна досягла тієї стадії в мирних переговорах, коли роль Європи в ній має бути посилена. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу у Верховній Раді, передає кореспондент УНІАН.

"Саме Європа має цей інструментарій впливу. А це санкції та заморожені активи, які здебільшого знаходяться в Європі", - сказав Сибіга.

Він наголосив, що участь Європи не означає, що США будуть відсторонені від переговорного процесу. За словами міністра, йдеться про взаємодоповнюючі дипломатичні треки.

Відео дня

"Питання хто, яка група держав, лідерів експолітиків - воно похідне від того, який буде мандат в цієї групи, в цього представника, платформи. Це зараз на стадії дискусії. Важливо, щоб це була політика одного голосу. Щоб ми не легітимізували контакти окремих столиць, лідерів з Путіним. Чого він, власне, прагне. Це має бути чітке представлення позиції за перемовним столом. І наше бачення, враховуючи той інструментарій впливу, який на сьогодні має місце в Європі, ми можемо сфокусуватися на конкретних питаннях, які потрібні зокрема для нашої країни, нашого народу", - додав Сибіга.

Участь Європи у переговорах: що відомо

Раніше видання DW з посиланням на посадовців повідомляло, що Європа поки що не планує призначати представника для можливих переговорів з Росією щодо війни в Україні. За даними співрозмовників видання, спершу ЄС хоче зосередитися на стратегії, а не на персоналіях.

Тим часом BBC пише, що участь Європи в переговорах з РФ стала однією з тем на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ європейських країн на Кіпрі. Журналісти пишуть, що РФ активно звинувачує ЄС у військовій підтримці Києва. І на тлі цього складно уявити, щоб Москва якимось значущим чином взаємодіяла з європейцями.

Вас також можуть зацікавити новини: