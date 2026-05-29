Європа обрушить на Росію новий пакет санкцій за інцидент із дроном у Румунії

Рютте заявив, що НАТО готове захищати кожен сантиметр території союзників.

Інцидент із ударом російського безпілотника по багатоповерхівці в Румунії викликав негайне і широке засудження з боку лідерів ЄС.

Так, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "російська агресивна війна перейшла ще одну межу". Вона додала, що ЄС "продовжуватиме посилювати тиск на Росію" і "готує 21-й пакет санкцій".

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас назвала цей інцидент "кричущим і серйозним порушенням суверенітету Румунії та європейського повітряного простору".

"Росія давно перестала поважати кордони. Москві не можна дозволяти безкарно порушувати європейський повітряний простір", – підкреслила вона.

Президент Литви Гітанас Науседа також рішуче засудив "огидний удар російського безпілотника", назвавши його "кричущим порушенням суверенітету та територіальної цілісності Румунії".

Глава НАТО Марк Рютте заявив, що поговорив з президентом Румунії про інцидент, що стався вночі, запевнивши його в "абсолютній солідарності" НАТО.

"Я підтвердив, що НАТО готове захищати кожен дюйм території союзників. Ми продовжимо нарощувати нашу готовність до стримування та захисту від будь-якої загрози, зокрема з боку безпілотників", – сказав він.

Він також засудив "безрозсудну поведінку" Росії, зазначивши, що вона становить небезпеку для всього НАТО.

"Вони продовжують завдавати ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі по всій Україні. І вчорашній вечір ще раз показав, що наслідки їхньої незаконної агресивної війни не обмежуються кордоном", – сказав він.

Прем'єр-міністр Молдови, сусідньої з Румунією країни, Майя Санду, також засудила інцидент, написавши: "Росія становить небезпеку для всіх і має бути зупинена".

Також Франція заявила, що викличе посла Росії і вимагатиме пояснень щодо того, що сталося, написав.

"Ми стали свідками безвідповідального акту з використанням безпілотника, і це не перший випадок. У кількох випадках російські безпілотники та інші літальні апарати втручалися в повітряний простір Європейського Союзу та НАТО", – заявив міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро Барро.

Він додав, що найближчими днями відбудуться переговори з Румунією та НАТО для оцінки інциденту.

Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр також "найрішучішим чином засудив" вчорашній інцидент у Румунії, висловивши солідарність своєї країни з румунським народом.

Водночас його попередник, Віктор Орбан, також вирішив публічно висловитися.

"Цей інцидент підтверджує той факт, що війна становить пряму загрозу сусіднім країнам", – стверджував він, закликаючи нову адміністрацію в Будапешті "утриматися від будь-яких кроків у напрямку провоєнної політики, яку відстоюють деякі частини Європи".

При цьому Орбан не вимовив жодного слова засудження чи критики на адресу Росії.

Інцидент із російським дроном – що кажуть у Румунії

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що "вживе відповідних заходів". Як пише The Guardian, він також скликав сьогодні вранці засідання Ради національної безпеки для обговорення заходів у відповідь.

Також Румунія викликала російського посла. Влада вже поінформувала союзників і генерального секретаря НАТО Марка Рютте про інцидент.

