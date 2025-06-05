За словами президента Бразилії, війна все руйнує, тому її потрібно закінчувати.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сільва заявив, що двічі розмовляв із кремлівським диктатором Путіним, намагаючись "змусити" його розпочати мирні переговори з Україною.

"Я бачив, що [президент США Дональд] Трамп написав у X [Twitter], що він говорив із Путіним, і що їхня розмова була не дуже гарною. Я сказав Путіну особисто, що настав час залишити це безумство війни позаду. Війна нічого не будує, навпаки, вона руйнує", - повідомив він під час прес-конференції в Парижі, яку він проводив разом із президентом Франції Еммануелем Макроном, передає France24.

Лула наголосив, що якщо Путін хоче обговорювати мир, то йому необхідно вести переговори про мир. Крім того, бразильський лідер наголосив, що розмовляє про врегулювання конфлікту між Росією та Україною разом із Сі Цзіньпіном.

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"Разом із Китаєм ми розробили документ, пропозицію від 13 країн, що розвиваються, створити групу друзів для пошуку рішення. Я їздив до Китаю і обговорював це питання", - пояснив він. І підсумував, що Путіну просто необхідно взяти участь у переговорах.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Лула да Сільва просив Путіна приїхати на переговори. "Я спробую поговорити з Путіним. "Мені нічого не варто сказати йому: "Гей, товаришу Путіне, їдь у Стамбул і веди переговори, заради Бога", - додав він.

Раніше президент Бразилії придумав собі виправдання за відвідування параду в Москві. За його словами, він, зокрема, приїхав у гості до кремлівського диктатора, щоб показати, що Бразилія виступає за зміцнення багатосторонніх відносин".

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