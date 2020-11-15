Чутками про російських "миротворців" хочуть поширити "зраду" в Україні / фото REUTERS

Питання введення так званих російських "миротворців" на Донбас за прикладом Нагірного Карабаху не обговорюється.

Про це в ефірі "Україна 24" розповів радник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович.

За його словами, такий варіант не розглядається "навіть як жарт", а подібні чутки поширюються, щоб посіяти паніку в Україні.

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"Це інформаційний супровід, росіяни вкидають різні версії, щоб посіяти паніку серед народу України, який, скажімо так, не зовсім вміє протистояти інформаційній агресії і дуже швидко реагує на будь-яку "зраду". Ця "зрада" робиться спеціально, щоб чинити тиск на населення. І щоб опозиція тиснула на членів делегації і на президента України", - заявив Арестович.

Український план дій щодо Донбасу

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Автор: Денис Прядко