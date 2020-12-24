За уродженця Вірменії Князя Хачатряна, якого обрали депутатом Одеської облради від «ОПЗЖ», проголосували 10 тис. 647 осіб, що становить 163,47%.

В Одеській області зареєстровано національний рекорд з найбільшої кількості отриманих голосів виборців на місцевих виборах 2020 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про реєстрацію рекорду сьогодні на сесії Одеської обласної ради заявив представник Національного реєстру рекордів України Дмитро Яїцький.

Він зазначив, що 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори, на яких в Одеській області було зареєстровано 767 кандидатів у депутати.

«Найбільшу довіру жителів регіону отримав Князь Хачатрян - 10 тис. 647 осіб, що становить 163,47% від квоти, і є найкращим результатом в Одеській області», - зазначив Яїцький.

На сесії він вручив Хачатряну відповідний диплом «За найбільшу кількість отриманих голосів жителів Одеської області на місцевих виборах 2020 року».

Хто такий Князь Хачатрян

Уродженець Вірменії Князь Хачатрян, 1974 р.н., є громадянином України, багато років проживає в районному центрі Березівка ​​Одеської області. Керівник компанії «Березівкаагрошляхбуд», яка спеціалізується на дорожній сфері (ремонт, будівництво та ін.). До обласної ради пройшов від партії «Опозиційна платформа - За життя».

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Автор: Лариса Козова