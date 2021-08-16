Перший заступник голови Дніпропетровської ОДА застеріг від висловлювання версій смерті Костянтина Павлова до висновків експертів.

Кривий Ріг буде працювати у звичайному режимі, а на місці трагедії, яка сталася із мером Костянтином Павловим, працює слідчо-оперативна група.

Про це розповів перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов, передає "Україна 24".

Як повідомив Орлов, у будинку мера Кривого Рогу, який загинув, були відеокамери.

"Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Щойно я говорив з представниками поліції, вони сказали, що чекають експертів. У будинку є відеореєстратори, але поки експерти не почнуть свою роботу, до них дістатися неможливо. Все, що відомо, є в ЗМІ, я вам розповів все, що мені відомо на даний час", — сказав він.

Читайте такожСмерть Павлова: стало відомо, хто може стати виконувачем обов'язків мера Кривого Рогу

Орлов застеріг від висловлювання версій до висновків експертів.

"Стосовно того, що дві версії - рано ще про це говорити, поки не буде експертів, поки в повному обсязі не почне працювати слідчо-оперативна група, я не можу нічого коментувати з цього приводу. Не будемо забігати вперед, місто працюватиме у звичайному режимі", — сказав він.

Смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

15 серпня стало відомо, що у власному будинку в селі Вільне знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Труп чоловіка в крові знайшов його знайомий. Поруч з ним лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова.

У ЗМІ повідомляють, що правоохоронці переглянули відео з камер спостереження. На них видно, що Павлов приставляв до грудей рушницю.

Довідка УНІАН. Костянтин Павлов - міський голова Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів у 2020 році в Кривому Розі переміг тодішній мер міста Юрій Вілкул з 46,27% голосів. На другу позицію вийшов кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик.

Однак 17 листопада Вілкул знявся з другого туру. Замість цього він підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який посів третє місце в першому турі.

6 грудня 2020 року в Кривому Розі пройшов другий тур місцевих виборів мера міста, в якому боролися Дмитро Шевчик зі "Слуги народу" і Костянтин Павлов з ОПЗЖ, у підсумку переміг останній.

Автор: Вікторія Гордієнко