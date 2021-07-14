Раніше Кива зі скандалом захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата наук з державного управління.

Народний депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський, який може очолити Міністерство внутрішніх справ замість Арсена Авакова, раніше хвалив кандидатську дисертацію одіозного нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви.

Про це свідчить Довідка про практичне застосування результатів дисертації Киви, підписана Монастирським як головою Комітету з питань правоохоронної діяльності 25 січня поточного року.

"Цією довідкою посвідчуємо, що результати наукового дослідження, викладені Кивою І.В., викликали інтерес та впроваджуються у практичну діяльність Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності", – йдеться у тексті документа.

У Комітеті зауважили "розробку і чіткий опис особливостей структурної побудови механізмів впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності у сучасній Україні".

Як відомо, сьогодні Рада може проголосувати за відставку Арсена Авакова, а вже завтра - за призначення Монастирського новим очільником МВС.

Кива захистив дисертацію: що відомо

26 квітня народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива захищав кандидатську дисертацію. Він претендував на ступінь кандидата наук з державного управління. На захист дисертації Киви не пускали журналістів "без акредитації". Окрім того, троє чоловіків у чорному одязі блокували вхід до аудиторії в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості, де Кива захищався.

За даними руху "Чесно", Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю право. Також він навчався у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка (педагог-психолог) та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі (кваліфікація технік-механік).

Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива подякував журналістам, які витратили свій час на висвітлення цієї події, та зазначив, що не сподівався на такий ажіотаж. На думку нардепа, тепер "наукова спільнота стала сильнішою".

Однак ЗМІ з'ясували, що депутат додав до своєї дисертації довідку з підробленим підписом і зазначив конференції, в яких не брав участі.

Наукового керівника Киви, Володимира Гурковського, який допомагав депутату з дисертацією, звільнили з роботи.

Після затвердження МОН результатів Ілля Кива отримуватиме 15% надбавки до зарплати за науковий ступінь.

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Автор: Юрій Годован