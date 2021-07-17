16 липня Рада призначила Монастирського міністром внутрішніх справ України.

Глава політичної фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що відчуває "велику надію" на новопризначеного міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Про це він розповів в ефірі Україна-24.

Арахамія нагадав про "непростий комітет", який очолював до свого призначення в уряд Монастирський: "у топ 5 найскладніших комітетів входить комітет Ради правоохоронної діяльності".

"У Монастирського є цікаві концепції, які він хоче втілити. Але сьогодні він мені сказав, що вирішив умовно на місяць зникнути з інфополя, щоб провести аудит того, що є, і напрацювання. І вийти через місяць з прес-конференцією, де він усім розкаже, чим буде займатися, щоб ми як парламент могли його контролювати", – пояснив Арахамія.

Читайте такожАрахамія підтвердив кадрові зміни у Кабміні восени: залишмо інтригоюПеред цим Давид Арахамія допустив повернення Арсена Авакова у Кабмін восени, зокрема на посаду віце-прем’єра.

13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади голови МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

15 липня Верховна Рада схвалила відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Президент Володимир Зеленський запропонував на посаду міністра внутрішніх справ кандидатуру народного депутата від "Слуги народу", голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

16 липня Рада призначила Монастирського міністром внутрішніх справ України.

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Автор: Яна Ставська