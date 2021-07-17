Глава політичної фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що відчуває "велику надію" на новопризначеного міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.
Про це він розповів в ефірі Україна-24.
Арахамія нагадав про "непростий комітет", який очолював до свого призначення в уряд Монастирський: "у топ 5 найскладніших комітетів входить комітет Ради правоохоронної діяльності".
"У Монастирського є цікаві концепції, які він хоче втілити. Але сьогодні він мені сказав, що вирішив умовно на місяць зникнути з інфополя, щоб провести аудит того, що є, і напрацювання. І вийти через місяць з прес-конференцією, де він усім розкаже, чим буде займатися, щоб ми як парламент могли його контролювати", – пояснив Арахамія.
Читайте такожАрахамія підтвердив кадрові зміни у Кабміні восени: залишмо інтригоюПеред цим Давид Арахамія допустив повернення Арсена Авакова у Кабмін восени, зокрема на посаду віце-прем’єра.
Відставка Авакова і призначення Монастирського
13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади голови МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.
15 липня Верховна Рада схвалила відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ.
Президент Володимир Зеленський запропонував на посаду міністра внутрішніх справ кандидатуру народного депутата від "Слуги народу", голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.
16 липня Рада призначила Монастирського міністром внутрішніх справ України.
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