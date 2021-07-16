15 липня Верховна Рада схвалила відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков може восени повернутися в уряд.

Про це заявив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія в ефірі телеканалу Україна 24, передає НВ.

"Є пропозиція - восени, коли почнеться новий політичний сезон, побачити його (Арсена Авакова - ред.) в якійсь іпостасі в команді... це буде за домовленістю сторін вирішуватися у вересні", - сказав народний депутат.

За словами Арахамії, в уряді багато посад, "у нас є три-чотири віце-прем'єра - це теж опція". Він уточнив, що Авакову поки не пропонували зайняти такий пост.

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13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади голови МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

15 липня Верховна Рада схвалила відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Президент Володимир Зеленський запропонував на посаду міністра внутрішніх справ кандидатуру народного депутата від "Слуги народу", голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

16 липня Рада призначила Монастирського міністром внутрішніх справ України.

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Автор: Денис Прядко