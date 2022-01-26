Українці активно діляться своїими реакціями в Twitter / скриншот з відео

Користувачі мережі бурхливо відреагували на те, що в Україну привезуть меч Петра Сагайдачного. Його вирішили привезти з Польщі для експонування до вшанування 400-річчя смерті українського гетьмана.

Українці жартують, що завдяки мечу можна "знищити крестражі Путіна". УНІАН зібрав реакції користувачів, якими ті активно діляться у Twitter.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на те, що в Україну привезуть меч Петра Сагайдачного /скриншот

"Це тонкий натяк, що час іти на Москву?", "постачання летальної зброї набирає оберти" - на тлі інформації про можливе вторгнення РФ в Україну навіть жарти стають політичними.

Twitter наповнили жартами про меч / скриншоти

"Це щось з Гаррі Поттера?", "Зброя продовжує надходити до України! Тепер меч гетьмана Петра Сагайдачного, з його допомогою ми зможемо знищити крестражі Путіна", - пишуть користувачі.

Мережа вибухнула жартами щодо меча, який привезуть в Україну / скриншоти

Не обійшлося й без жартів щодо Зеленського. Українці знайшли фото, на якому президент позує з мечем. Тепер користувачі асоціюють цю світлину лише з мечем Сагайдачного.

Українці жартують про меч Петра Сагайдачного / скриншот

Нещодавно стало відомо, що цьогоріч українці зможуть побачити меч Петра Сагайдачного. Його привезуть в Україну для експонування до вшанування 400-річчя смерті українського гетьмана. Всі охочі зможуть подивитись на пам’ятку вже цього року. Про це під час візиту до Литви домовився Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики України, повідомили на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

Вас також можуть зацікавити новини: