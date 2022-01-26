Українці жартують, що завдяки мечу можна "знищити крестражі Путіна".

Користувачі мережі бурхливо відреагували на те, що в Україну привезуть меч Петра Сагайдачного. Його вирішили привезти з Польщі для експонування до вшанування 400-річчя смерті українського гетьмана.

Українці жартують, що завдяки мечу можна "знищити крестражі Путіна". УНІАН зібрав реакції користувачів, якими ті активно діляться у Twitter.

"Це тонкий натяк, що час іти на Москву?", "постачання летальної зброї набирає оберти" - на тлі інформації про можливе вторгнення РФ в Україну навіть жарти стають політичними.

"Це щось з Гаррі Поттера?", "Зброя продовжує надходити до України! Тепер меч гетьмана Петра Сагайдачного, з його допомогою ми зможемо знищити крестражі Путіна", - пишуть користувачі.

Не обійшлося й без жартів щодо Зеленського. Українці знайшли фото, на якому президент позує з мечем. Тепер користувачі асоціюють цю світлину лише з мечем Сагайдачного.

Нещодавно стало відомо, що цьогоріч українці зможуть побачити меч Петра Сагайдачного. Його привезуть в Україну для експонування до вшанування 400-річчя смерті українського гетьмана. Всі охочі зможуть подивитись на пам’ятку вже цього року. Про це під час візиту до Литви домовився Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики України, повідомили на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

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