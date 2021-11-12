Уже з новим номером, 10 листопада, судно хотіло перетнути повітряний простір України.

Служба безпеки України та Украерорух заблокували спробу перетнути українське небо бізнес-джетом, до власника якого застосовано санкції РНБО.

Повідомляє прес-служба СБУ, уточнивши без прізвищ, що йдеться про "того самого депутата Верховної ради, якого підозрюють у державній зраді".

"Уже з новим номером, 10 листопада, судно хотіло перетнути повітряний простір України: летіло в РФ з однієї країни-члена ЄС. Втім, СБУ спрацювало спільно з Украерорухом та Державіаслужбою України і заборонило транзит бізнес-джету", – інформує СБУ.

За даними РБК-України, літак належить підсанкційному соратнику кума Путіна Тарасу Козаку, який фігурує у справі про держзраду та втік з України від правоохоронців.

Справа проти Медведчука і Козака

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Козак перебуває за межами України.

Медведчуку суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

7 липня суд продовжив терміни досудового розслідування у справі проти зазначених депутатів до 11 листопада.

2 листопада адвокат Медведчука повідомила, що суд змінив її підзахисному запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов’язання.

Автор: Яна Ставська