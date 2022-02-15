У МЗС переконані, що Росія не зможе приховати свою роль як сторони збройного конфлікту на Донбасі.

У Міністерстві закордонних справ України виступили з різкою заявою через звернення Державної думи Російської Федерації до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати російські окупаційні адміністрації "ЛНР" та "ДНР" як "незалежні держави".

Про це речник МЗС Олег Ніколенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН у зв’язку зі схваленням Держдумою постанови про звернення до президента РФ щодо визнання "Л/ДНР".

"Позиція України залишається незмінною: визнання Росією т.зв. "Л/ДНР" означатиме її свідомий вихід із Мінських домовленостей. Такий крок завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери", - наголосив він.

Ніколенко наголосив, що визнання т.зв. "Л/ДНР" не матиме жодних правових наслідків. "Росії не вдасться видати російську окупаційну адміністрацію на тимчасово окупованих територіях в Луганській та Донецькій областях за "незалежні суб’єкти", так само як і приховати свою участь як сторони збройного конфлікту на Донбасі", - заявив дипломат.

"Натомість підтримка президентом Росії постанови Держдуми РФ матиме набагато ширші руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку та глобальної архітектури безпеки. Тому Росія має вибір: або йти шляхом деескалації та дипломатичного діалогу, або відчути на собі рішучу консолідовану відповідь міжнародної спільноти", - заявив речник.

"Закликаємо Москву зайняти конструктивну позицію задля досягнення прогресу в рамках існуючих переговорних форматів. В іншому випадку Росія нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей і процесу мирного врегулювання збройного конфлікту", - зауважив Ніколенко.

Загроза визнання Росією "ЛДНР"

15 лютого Держдума Росії підтримала звернення фракції комуністів до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

Верховна Рада, своєю чергою, ухвалила постанову про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу щодо невизнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

У зверненні звучить заклик до міжнародних організацій не визнавати будь-які рішення Росії, які будуть стосуватися визнання "ДНР" та "ЛНР".

Крім того, український парламент закликав рішуче засудити будь-які дії Росії, спрямовані на погіршення безпекової ситуації у світі в цілому, та в Україні, зокрема; розглянути питання правових підстав перебування РФ у складі постійних членів Ради Безпеки ООН та провести термінове засідання РБ ООН щодо ескалації конфлікту на державних кордонах України.

Також ВР закликала невідкладно застосувати додаткові санкційні механізми щодо Росії задля упередження подальшої ескалації конфлікту.

У зверненні наголошується, що так звана "влада" незаконних утворень є окупаційними адміністраціями, управління якими здійснюється Росією. Тому Верховна Рада вважає за неможливе вести прямі переговори з ватажками цих утворень.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна повідомила міжнародним партнерам, що визнання Росією "Л/ДНР" як "незалежних утворень" означатиме її вихід з Мінських домовленостей.

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