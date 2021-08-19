Костянтина Павлова знайшли 15 серпня застреленим на порозі власного будинку. Поруч із загиблим була зброя.

У Кривому Розі в четвер, 19 серпня, попрощалися з мером міста Костянтином Павловим. 15 серпня його знайшли застреленим в заміському будинку.

За інформацією видання "1-й Городской", загалом в останню путь провести міського голову прийшли понад 70 тисяч людей.

На похоронах були як пересічні жителі міста, так і чиновники й депутати, а також сім'я померлого - його дружина та син.

Місце поховання Костянтина Павлова на Центральному кладовищі засипали квітами.

Помер мер Кривого Рогу Костянтин Павлов: що відомо

Костянтин Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу у 2020 році. Він був кандидатом від ОПЗЖ.

15 серпня 2021-го його знайшли застреленим на порозі власного будинку в селі Вільне Дніпропетровської області. Тіло чоловіка виявив знайомий, поруч лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст. 115 Кримінального кодексу України). Зараз розглядається кілька версій смерті мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.

Автор: Катерина Комолова