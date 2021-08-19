У Кривому Розі в четвер, 19 серпня, попрощалися з мером міста Костянтином Павловим. 15 серпня його знайшли застреленим в заміському будинку.
За інформацією видання "1-й Городской", загалом в останню путь провести міського голову прийшли понад 70 тисяч людей.
На похоронах були як пересічні жителі міста, так і чиновники й депутати, а також сім'я померлого - його дружина та син.
Місце поховання Костянтина Павлова на Центральному кладовищі засипали квітами.
Помер мер Кривого Рогу Костянтин Павлов: що відомо
Костянтин Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу у 2020 році. Він був кандидатом від ОПЗЖ.
15 серпня 2021-го його знайшли застреленим на порозі власного будинку в селі Вільне Дніпропетровської області. Тіло чоловіка виявив знайомий, поруч лежала зброя.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст. 115 Кримінального кодексу України). Зараз розглядається кілька версій смерті мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.