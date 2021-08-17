У мережі показали чергові відео, зняті нібито вдома у криворізького міського голови Костянтина Павлова, якого 15 серпня виявили застреленим.
Як пише "Дніпро оперативний", запис опублікували криворізькі Телеграм-канали.
На ньому видно, що, імовірно, Павлов сидить біля дверей у своєму будинку, після чого робить постріл. До цього він вів листування з невідомими особами в месенджері й ходив по кімнаті. На новому відео не видно, що там зображений конкретно криворізький мер, однак, як стверджується, там можна побачити сам момент пострілу.
Також кілька відео опубліковані в Телеграм-каналі "Олексій Таймурзін - без цензури". Його автор стверджує, що Павлов скоїв суїцид.
"У момент самогубства він був вдома один, це підтверджують камери відеоспостереження. Ніяких тіней, рук і людей на вході не було. Старі камери відеоспостереження спотворюють зображення, звідси і "зниклі шкарпетки" і т. д.", - пише він.
Смерть Костянтина Павлова - що відомо
- 15 серпня у власному будинку в селі Вільне Дніпропетровської області знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тіло чоловіка виявив його знайомий. Поруч із загиблим лежала зброя.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст. 115 Кримінального кодексу України). Розглядається кілька версій загибелі мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.
- Павлова поховають 19 серпня на Центральному кладовищі Кривого Рогу.
- Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в 2020 році. Він був кандидатом від ОПЗЖ.