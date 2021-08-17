Про смерть Павлова стало відомо 15 серпня - зараз її розслідують правоохоронці.

У мережі показали чергові відео, зняті нібито вдома у криворізького міського голови Костянтина Павлова, якого 15 серпня виявили застреленим.

Як пише "Дніпро оперативний", запис опублікували криворізькі Телеграм-канали.

На ньому видно, що, імовірно, Павлов сидить біля дверей у своєму будинку, після чого робить постріл. До цього він вів листування з невідомими особами в месенджері й ходив по кімнаті. На новому відео не видно, що там зображений конкретно криворізький мер, однак, як стверджується, там можна побачити сам момент пострілу.

Також кілька відео опубліковані в Телеграм-каналі "Олексій Таймурзін - без цензури". Його автор стверджує, що Павлов скоїв суїцид.

"У момент самогубства він був вдома один, це підтверджують камери відеоспостереження. Ніяких тіней, рук і людей на вході не було. Старі камери відеоспостереження спотворюють зображення, звідси і "зниклі шкарпетки" і т. д.", - пише він.

Смерть Костянтина Павлова - що відомо

15 серпня у власному будинку в селі Вільне Дніпропетровської області знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тіло чоловіка виявив його знайомий. Поруч із загиблим лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст. 115 Кримінального кодексу України). Розглядається кілька версій загибелі мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.

Павлова поховають 19 серпня на Центральному кладовищі Кривого Рогу.

Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в 2020 році. Він був кандидатом від ОПЗЖ.

Автор: Юрій Годован