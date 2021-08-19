Тіло Павлова 15 серпня виявив його знайомий. Поруч із загиблим лежала зброя.

У Кривому Розі вранці 19 серпня розпочалась церемонія прощання з міським головою Костянтином Павловим, якого 15 серпня знайшли застреленим у заміському будинку.

Громадяни зібралися на вшанування пам’яті Павлова у місцевому театрі Шевченка. Біля головного входу до приміщення розмістили велике портретне фото померлого очільника, обрамлене у жалобну стрічку.

За даними видання Перший міський, на захід вже прийшли близько кількох сотень небайдужих громадян.

Серед прибулих є представники місцевої влади. Театр посилили поліцією.

Павлова поховають 19 серпня на Центральному кладовищі Кривого Рогу.

Напередодні в місті оголосили жалобу за міським головою.

Смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

15 серпня у власному будинку в селі Вільне Дніпропетровської області знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тіло чоловіка виявив його знайомий. Поруч із загиблим лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст. 115 Кримінального кодексу України). Розглядається кілька версій загибелі мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.

Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в 2020 році. Він був кандидатом від ОПЗЖ.

Автор: Яна Ставська