Для першого "траншу" перекинули кошти з Президентського фонду.

На Президентський університет виділили перше фінансування.

Про це у Telegram повідомив депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Бюджетний комітет ухвалив виділення 70 010 тис. грн на реалізацію ідеї Зеленського про будівництво Президентського Університету", – поінформував він.

Як повідомили у Бюджетній комісії в коментарі Суспільному, ці кошти були передбачені на підтримку освіти, науки й спорту в рамках Президентського фонду.

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На засіданні комітету представників МОН запевнили, що влада встигне провести тендер до кінця 2021 року.

У комітеті наголосили, що своїм рішенням лише виконали рішення Кабміну.

Що відомо про проект Зеленського

31 травня президент Зеленський підписав указ про створення в Україні президентського університету, де готуватимуть фахівців у сфері інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних і біотехнологій.

За словами очільника держави, в президентському університеті готуватимуть "людей майбутнього" кращі викладачі. Згідно з указом, університет фінансуватиметься на засадах державно-приватного партнерства. Початок навчання заплановано на 1 жовтня 2023 року.

В Офісі президента заявили, що мета створення президентського університету полягає в необхідності підвищення конкурентоспроможності вищої освіти на глобальному ринку освітніх послуг, більшої адаптивності до сучасних освітніх технологій і більшої інтегрованості у світові наукові системи.

Автор: Яна Ставська