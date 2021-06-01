Радник керівника ОП погодився з тим, що в Україні є досить непогані вищі навчальні заклади, але, на його думку, всі вони інтегровані в традиційні системи викладання і в традиційні системи організації навчально-дослідницького процесу.

В Офісі президента заявили, що мета створення президентського університету полягає в необхідності підвищення конкурентоспроможності вищої освіти на глобальному ринку освітніх послуг, більшої адаптивності до сучасних освітніх технологій і більшої інтегрованості у світові наукові системи.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Не сумніваюся, що будь-яку прогресивну ідею у нас спершу буде піддано остракізму. Без належної оцінки мотивів ухвалення того чи іншого рішення. Так, на жаль, прийнято в останні роки. Проте мотивація створення саме президентського університету є абсолютно своєчасною і очевидною", - заявив він.

За словами Подоляка, Україна дещо відстає з темпами впровадження освітніх інновацій. "Світ занадто швидкий і занадто мінливий з огляду на комунікації, пріоритетні технології, типи конкуренції. Адже йдеться в даному разі абсолютно не про будівництво будівлі чи вибір конкретної локації. Йдеться про базові передумови", - додав він.

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Радник керівника ОП погодився з тим, що в Україні є досить непогані вищі навчальні заклади, але, на його думку, всі вони інтегровані в традиційні системи викладання і в традиційні системи організації навчально-дослідного процесу.

"А президент пропонує інноваційну модель - нові факультети, які потрібно створювати з нуля і з новими навчальними програмами; інші технології і методики навчання; нові професорсько-викладацькі колективи. Ідея - в різкому підвищенні нашої конкурентоспроможності на глобальному ринку освітніх послуг, більшої адаптивності до сучасних освітніх технологій і більшої інтегрованості в світові наукові системи", - переконаний Подоляк.

За його словами, організаційний підхід очільника держави в даному випадку простий: "Нам не потрібно ламати те, що вже добре працює. Але ми можемо суттєво розширити лінійку пропозицій і спробувати інші способи організації навчального-дослідницького процесу".

Як повідомляв УНІАН, 31 травня президент Зеленський підписав указ про створення в Україні президентського університету, де готуватимуть фахівців у сфері інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних і біотехнологій.

За словами очільника держави, в президентському університеті готуватимуть "людей майбутнього" кращі викладачі. Згідно з указом, університет фінансуватиметься на засадах державно-приватного партнерства. Початок навчання заплановано на 1 жовтня 2023 року.

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Автор: Костянтин Гончаров