Це Устінова, Стефанишина, Лозинський, Юрчишин, Цабаль, Клименко та Бобровська.

На з'їзді партії "Голос" було ухвалене рішення про виключення з лав партії 7 членів, які є народними депутатами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції за результатами з'їзду повідомила голова партії, народний депутат від "Голосу" Кіра Рудик.

"На з'їзді ми заслухали делегатів партії щодо того, що відбувається в партії останні півроку. Це питання, звичайно, внутрішніх заяв наших колег, частина з яких відбулися сьогодні зранку", - розповіла вона.

За словами Рудик, у них з колегами по фракції немає "ціннісних протиріч". "Ми вважаємо їх ефективними й гарними представниками української політики", - сказала вона і зауважила, водночас, що "надалі будувати спільну політичну силу немає можливості".

Читайте також"Давид у нас гарячий хлопець": у "Слузі народу" пояснили слова Арахамії про Зеленського і БайденаТак, голова політсили заявила, що один з делегатів з'їзду порушив питання про те, аби виключити цих колег з партії.

"Тому з'їзд прийняв рішення про виключення 7 колег по фракції "Голос" з партії "Голос". Це Устінова, Стефанишина, Лозинський, Юрчишин, Цабаль, Клименко і Бобровська", - заявила Рудик.

Конфлікт у партії "Голос": що відомо

7 червня український шоумен і волонтер Сергій Притула оголосив, що залишає "Голос", і розкритикував керівництво партії.

У "Голосі", своєю чергою, заявили, що не здивовані, що "особисті амбіції" Притули "взяли гору над спільною метою".

16 червня 10 народних депутатів, які були обрані на виборах від цієї партії, заявили про створення об'єднання "Справедливість" через незгоду з діями і рішеннями керівництва партії.

До об'єднання "Справедливість" увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін та Ярослав Юрчишин.

Сьогодні, 29 липня, декілька народних депутатів з об'єднання "Справедливість" написали заяви про вихід з партії "Голос". Це Устінова, Юрчишин, Стефанишина, Клименко та Бобровська.

Устінова також повідомила, що більшість народних депутатів не братимуть участі у сьогоднішньому з'їзді політсили та "покидають партію".

З березня 2020 року партію "Голос" очолює народний депутат Кіра Рудик. Вона змінила на цій посаді Святослава Вакарчука, який у червні 2020 року склав повноваження народного депутата.

Автор: Таня Поляковська