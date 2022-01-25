Під час переговорів також йтиметься про "гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України".

Під час зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату", яка має відбутися 26 січня у Парижі, хочуть ухвалити дату проведення переговорів з окупаційною владою "Л/ДНР" про особливий статус Донбасу.

Про це повідомляє DW з посиланням на власні джерела агенції dpa в Єлисейському палаці.

Також, як зазначає dpa, під час переговорів радників лідерів Німеччини, Франції, України та Росії йтиметься про "гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України".

Читайте такожОчільниця МЗС Німеччини: Ми зробимо все для перезапуску нормандського форматуРаніше Україна офіційно відхиляла будь-які ініціативи щодо перемовин з представниками самопроголошених республік на Донбасі.

Нагадаємо, раніше французький глава Еммануель Макрон закликав Європейський Союз до "відвертої розмови" з президентом Росії Володимиром Путіним.

Франція, як і Німеччина, виступають за дипломатичне врегулювання кризи на російсько-українському прикордонні, спровокованої діями Кремля. Париж зацікавлений у кількох переговорних майданчиках з Україною та Росією, які Москва продовжує ігнорувати.

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