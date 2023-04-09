У Добкіна дуже тісні стосунки з УПЦ МП.

Скандальний політик, екс-мер Харкова Михайло Добкін провів великодню службу в образі диякона в одному з храмів УПЦ МП.

На опублікованому відео Добкін у світло-зеленій рясі і православних хрестах - формі прислужників священників - допомагав московським попам святити воду.

Стверджується, що відео знято в селі П'ятихатки Харківської області. Судячи з кадрів, храм сильно постраждав від російських артобстрілів.

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У Добкіна дуже тісні стосунки з УПЦ МП. У 2010 році скандальний політик навіть отримав від Московського патріархату орден УПЦ Святителя Димитрія (Туптала), Митрополита Ростовського.

А рік тому Добкін висвятився в диякони МП. Хіротонію провів митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій.

Доля Добкіна під час війни - що відомо

На початку війни Добкін не соромився у виразах, називаючи росіян, які тероризують Харківську область, "тварюками". А себе навіть просив у мережі називати "націоналістом".

У жовтні 2022 року дочка Добкіна несподівано виклала в мережу фотографії свого батька в "пікселі" та розвантажувальному жилеті. Добкін зробив кілька селфі і, позувавши на камеру, розмовляв з мешканцями нібито звільнених територій. Також екс-депутат фотографувався на підбитому російському танку.

Але ні армії, ні в Нацгвардії, ні в поліції не змогли підтвердити, що Добкін насправді служить хоч у якихось військах.

УПЦ МП - останні скандали

Напередодні "Українська правда" дізналася про російські паспорти Онуфрія і ще понад 20 священиків УПЦ МП.

Московських попів регулярно викривають у співпраці з ворогом. Деяких вдалося навіть обміняти на українських військових.

У ці дні багатьма містами України прокотилася нова хвиля "УПЦ МП-паду" після того, як священник МП побив українського військового під час богослужіння у Хмельницькому.

РПЦ, під чиїм впливом перебуває УПЦ МП, благословляє російських окупантів на війну. У той час її голова Кирило нещодавно створив посаду "бойового топ-попа", який займатиметься виключно питаннями військових.

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