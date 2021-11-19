Президент РФ Володимир Путін нагородив "орденом Дружби" міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто "за великий внесок у розвиток відносин із Росією".
Про це свідчить указ Путіна, опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації.
У документі зазначається, що очільник МЗС Угорщини Сіярто отримав "орден" за:
- великий внесок у розвиток російсько-угорських відносин;
- промислово-інвестиційне співробітництво.
Читайте такожУгорщина заблокувала спільну декларацію НАТО щодо УкраїниРосія створила так званий "орден Дружби" у 1994 році. Путін нагороджує ним за внесок у "зміцнення дружби" народностей, високі досягнення і зближення національних культур.
У березні "орден Дружби" отримав колишній генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд за зміцнення співпраці між Росією і РЄ.
Погіршення відносин України та Угорщини
Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту.
Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.
Крім того, восени 2020 року під час місцевих виборів угорські посадовці під час відвідувань Закарпаття проводили агітацію за партію "КМКС "Партія угорців України". Київ заборонив їм в'їзд в Україну.
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