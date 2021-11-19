Угорський міністр отримав "нагороду" від Путіна "за великий внесок у розвиток відносин із Росією".

Президент РФ Володимир Путін нагородив "орденом Дружби" міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто "за великий внесок у розвиток відносин із Росією".

Про це свідчить указ Путіна, опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

У документі зазначається, що очільник МЗС Угорщини Сіярто отримав "орден" за:

великий внесок у розвиток російсько-угорських відносин;

промислово-інвестиційне співробітництво.

Читайте такожУгорщина заблокувала спільну декларацію НАТО щодо УкраїниРосія створила так званий "орден Дружби" у 1994 році. Путін нагороджує ним за внесок у "зміцнення дружби" народностей, високі досягнення і зближення національних культур.

У березні "орден Дружби" отримав колишній генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд за зміцнення співпраці між Росією і РЄ.

Погіршення відносин України та Угорщини

Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Крім того, восени 2020 року під час місцевих виборів угорські посадовці під час відвідувань Закарпаття проводили агітацію за партію "КМКС "Партія угорців України". Київ заборонив їм в'їзд в Україну.

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Автор: Марта Гичко