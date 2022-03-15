Правоохоронці провели обшуки у кількох народних депутатів від "ОПЗЖ", які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України.

Під час обшуків у трьох народних депутатів від фракції "Опозиційна платформа - За життя" правоохоронці вилучили зброю.

Як повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, правоохоронці провели обшуки у кількох народних депутатів від "ОПЗЖ", які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України.

"Слідчі дії проводились у межах досудового розслідування щодо неправомірних дій службових осіб правоохоронних органів, які сприяли певним особам, у тому числі народним депутатам України, у незаконному перетині державного кордону України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Вадима Рабіновича вилучено серед іншого три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах, у Віктора Чорного – 2 гранати (Ф-1 та РГД-5), а у Олега Волошина знайшли серед іншого пістолет.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, близько 20 українських народних депутатів наразі перебувають за кордоном.