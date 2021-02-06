Плачкова підкреслила, що у смертоносних пожежах винних переважно не знайшли.

2021 повинен стати роком, коли велике будівництво перестане бути імідж-проектом президента, а стане проектом великого аудиту і реконструкції систем протипожежного захисту закладів дошкільної, шкільної, вищої освіти, лікарень, дитячих притулків, будинків для літніх людей.

Про це на брифінгу у Верховній Раді заявила народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова.

Вона наголосила, що цей перелік можна продовжити, адже Україна горить. Це реалії. І найстрашніше, що у цих реаліях гинуть люди.

«Лише декілька – табір "Вікторія", готель "Токіо", коледж в Одесі на Троїцькій, будинок літніх людей у Харкові, інфекційна лікарня у Запоріжжі... Чи робиться щось, аби запобігти новим пожежам? Це серйозне питання до держави», - наголосила політик.

Тетяна Плачкова підкреслила, що у смертоносних пожежах винних переважно не знайшли. Десь призначили винним адміністратора, десь – взагалі нікого.

«Відсутність покарання породжує нові трагедії, і за численні людські жертви в Україні відповідальності немає», – зазначила вона.

Політик звернула увагу, що зараз заклади соціальної сфери передають громадам, які не мають коштів для їх елементарного утримання, а про гроші на обладнання приміщень необхідними системами і засобами протипожежного захисту мова взагалі не йде. Проте відповідальність за порушення буде саме на цих жебрацьких закладах.

«Боротьбу з пожежами не можна покладати на плечі громад. Цей тягар непосильний для них, а ризики дуже великі – на кону людські життя! Я закликаю нашу поки ще шановну владу – підійдіть до цього відповідально. Інакше країна знову зазнає втрат. Оголошення трауру – моральна данина, проте нові життя вона не врятує», – резюмувала Тетяна Плачкова.

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Автор: УНІАН