В Альянсі наголошують, що не бачили ознак відведення сил Росії від України.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що Альянс стурбований намаганням РФ створити привід для повномасштабного вторгнення в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг повідомив на брифінгу у Брюсселі після дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"Незважаючи на твердження Москви, ми наразі не бачили ознак відведення або деескалації. Навпаки, схоже, що нарощення Росії продовжується. Ми продовжуємо відстежувати розвиток подій дуже уважно. Ми закликаємо Росію зробити те, про що вона говорить, і відвести її сили від кордонів України. Це буде перший важливий крок на шляху до мирного політичного рішення", - сказав Столтенберг.

За його словами, Росія нарощувала сили біля кордонів України впродовж багатьох місяців з минулої осені.

Читайте такожЛавров заявив, що деескалація навколо України "залежить не від РФ"Як сказав Столтенберг, тенденція свідчить про стійке зростання російських сил, хоча інколи одні підрозділи відходять, а на їх місці розміщуються інші. "Той факт, що бойовий танк завантажують на потяг і переміщують у певному напрямку, не доводить те, що відбувається відведення військ. Це не те, що є справжньою деескалацією", - наголосив Столтенберг.

"Ми стурбовані, що Росія намагається підлаштувати привід для збройної атаки проти України. Досі немає чіткості і впевненості щодо намірів Росії. Ми не знаємо, що станеться. Але ми знаємо, що Росія стягнула найбільшу силу, яку ми бачили у Європі за десятиліття, в Україні і біля неї. І ми також знаємо, що багато офіцерів російської розвідки працюють в Україні. Вони присутні на Донбасі. І ми бачили спроби інсценувати привід для підставної операції під "чужим прапором" з метою забезпечення виправдання для вторгнення в Україну", - наголосив Столтенберг.

При цьому, він сказав, що Росія стягнула достатню кількість військ і потенціалу для започаткування повномасштабного вторгнення в Україну з дуже малим або взагалі без часу на попередження.

"І це те, що робить ситуацію настільки небезпечною", - сказав він.

Загострення на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, раніше впливовий посадовець Адміністрації президента Джо Байдена повідомив, що Росія продовжує мобілізуватися до війни і готує хибний привід для виправдання вторгнення в Україну.

15 лютого президент США Джо Байден оголосив, що Росія стягнула до кордонів України понад 150 тис. озброєних військових.

Сьогодні, 17 лютого, російські окупаційні війська обстріляли з важкого артилерійського озброєння Станицю Луганську. Снаряди потрапили у споруду дитячого садочка, половина населеного пункту залишилася без електроживлення.

За даними оперативно-тактичного угрупування "Північ", троє працівників дитячого садочка - дві жінки та чоловік - отримали контузії, діти не постраждали.