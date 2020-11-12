У суді вважають, що роз’яснення того, як необхідно застосовувати рішення КСУ, "зупинить його довільне тлумачення та спонукатиме Національне агентство з питань запобігання корупції нести відповідальність за свої неправомірні дії".

У Конституційному суді України (КСУ) вважають, що Національне агентство з питань запобігання корупції самоусувається від виконання своїх повноважень, прикриваючись рішенням суду.

Читайте такожКСУ відкрив провадження щодо порушення Зеленським карантину у кафеПро це йдеться в повідомленні на сайті КСУ.

"Національне агентство з питань запобігання корупції регулярно оприлюднює інформацію щодо неможливості виконання своїх повноважень, пов’язуючи це з рішенням Конституційного суду від 27.10.2020 року № 13-р/2020. Цього разу зазначається, що рішення Конституційного суду ускладнило перевірку інформації у звітах політичних партій. Таким чином, системно прикриваючись рішенням Конституційного суду, НАЗК щоденно порушує законодавство у сфері боротьби з корупцією та самоусувається від виконання повноважень", - вважають у суді.

У КСУ зазначають, що "нерозуміння рішення суду чи його свідоме неправильне трактування в результаті призводить до негативних наслідків в цілому".

"Тому наголошуємо, що Конституційний суд за клопотанням учасника конституційного провадження, який брав участь у справі, може роз’яснити порядок виконання рішення суду. Право на таке клопотання мають суб’єкт подання, президент України, голова парламенту", - зауважують у суді.

На їхню думку, роз’яснення того, як необхідно застосовувати рішення Конституційного суду, "зупинить його довільне тлумачення та спонукатиме Національне агентство з питань запобігання корупції нести відповідальність за свої неправомірні дії".

КСУ про НАЗК

Сьогодні, 12 листопада, в повідомленні на сайті НАЗК було наголошено, що нещодавнє рішення Конституційного суду України суттєво ускладнило процес аналізу фінансових звітів політичних партій.

"Так, Національне агентство з питань запобігання корупції втратило право спрямовувати запити про надання інформації до підприємств та фізичних осіб, а отже й повноцінно верифікувати інформацію у звітах", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК пояснили, що до рішення КСУ Агентство могло з’ясувати, чи відповідають дані у звітах політичних партій їхнім фактичним надходженням та витратам, зокрема, завдяки запитам до підприємств та фізичних осіб.

У Агентстві також зазначили, що політичні партії щоквартально надсилають до НАЗК звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, де надають інформацію про свою діяльність та ресурси для її фінансування. Раніше НАЗК мало змогу перевіряти цю інформацію, зокрема, за допомогою запитів.

"Повноцінний аналіз цих звітів є важливим елементом запобігання корупції, адже це допомагає виявляти різні правопорушення, такі як подання політичною партією завідомо недостовірних відомостей у звіті. Виборцям це дає можливість зрозуміти, чи ведуть політичні партії чесну фінансову політику", - пояснили у НАЗК.

Водночас, підкреслили в Агентстві, через рішення Конституційного суду від 27.10.2020 № 13-р/2020 робота НАЗК "лишається заблокованою". "НАЗК позбавлено можливості проводити повні перевірки декларацій, складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, здійснювати перевірки організації роботи щодо запобігання корупції в державних установах тощо", - констатували в Агентстві.

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Автор: Таня Поляковська