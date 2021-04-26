Сергій Діреза брав активну участь у захисті громадян України, відвідував суди і СІЗО, де незаконно тримають українських політв'язнів.

МЗС РФ висилає консула України Сергія Дірезу.

Читайте такожВоєнна загроза на кордонах України є постійною - ЗеленськийПро це УНІАН повідомили в Посольстві України в Москві.

«МЗС РФ висилає співробітника консульського відділу при Посольстві України - це Сергій Ігорович Діреза. Наш дипломат брав активну участь у захисті громадян України, відвідував суди і СІЗО, де незаконно тримають українських політв'язнів», - сказав співрозмовник агентства.

Що цьому передувало

19 квітня в МЗС нагадали Посольству РФ у Києві, що один із радників цієї дипустанови повинен залишити Україну протягом 72 годин.

Таке рішення було ухвалено у відповідь на дії Росії, яка вислала консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка, затриманого 16 квітня співробітниками ФСБ. У спецслужбі стверджують, що Сосонюк нібито намагався отримати інформацію закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ РФ.

21 квітня російський дипломат, оголошений небажаною особою, залишив територію України.

Сьогодні, 26 квітня, на сайті російського МЗС повідомлялося, що Росія оголосила "persona non grata" співробітника посольства України в Москві.

"У зв'язку з недружніми діями української сторони, яка 19 квітня оголосила "persona non grata" співробітника Посольства Російської Федерації в Києві, і на основі принципу взаємності за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, "persona non grata" оголошено співробітника Посольства України в Росії. Йому запропоновано залишити територію РФ до кінця дня 30 квітня", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Тарас Цимбалюк