21 липня США і Німеччина досягли домовленостей щодо "Північного потоку-2".

Події в Афганістані різко змінили порядок денний переговорів канцлерки Німеччини Ангели Меркель та російського президента Володимира Путіна.

Про це заявив у середу в Берліні офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, цитує DW.

Тепер ситуація в Афганістані стане однією з центральних тем переговорів між країнами. Сторони також обговорять ситуацію на Донбасі та в Білорусі.

Зайберт стверджує, що для Меркель також важливе питання збереження газового транзиту через Україну.

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Попередньо стверджувалося, що Берлін та Москва збираються обговорити Донбас і питання у газовій сфері, зокрема газопровід "Північний потік-2".

У Києві канцлерка зустрінеться з Зеленським та главою уряду Шмигалем. Тоді ж президент збирається їй вручити "Орден Свободи". Країни повинні порушити питання економіки й хід реформ.

Німеччина бере участь в мирному процесі врегулювання ситуації на Донбасі – є членом нормандського формату переговорів (Берлін, Київ, Париж, Москва).

Північний потік-2: що відомо

21 липня США і Німеччина досягли домовленостей щодо "Північного потоку-2". Згідно з умовами угоди, сторони обіцяють контролювати дії РФ, щоби та не використовувала "Північний потік-2" у власних політичних цілях.

Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років. Переговори щодо цього питання повинні розпочатися якомога швидше, але не пізніше ніж 1 вересня.

Крім того, Німеччина та США будуть заохочувати та підтримувати інвестиції в Зелений фонд для України щонайменше на 1 млрд. доларів США.

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 98%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Яна Ставська