Канцлер Німеччини наступного тижня відвідає РФ.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає столицю Російської Федерації в п'ятницю, 20 серпня.

Деталі візиту будуть розкриті наступного тижня, розповів офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт під час брифінгу у Берліні, пише DW.

За його словами, у Москві Меркель зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним.

Раніше стало відомо, що Ангела Меркель 22 серпня відвідає Київ та зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

В Офісі президента повідомили, що лідери держав обговорять різні питання, зокрема ті, які стосуються переговорів про мир на Донбасі та безпеки у газовій сфері.

Зеленський і Меркель зустрічалися 12 липня в Берліні й обговорювали газопровід Північний потік-2. Глава нашої країни під час зустрічі підіймав питання будівництва газопроводу Північний потік-2. Український лідер назвав його загрозою для безпеки нашої держави.

Канцлер Німеччини востаннє відвідувала РФ у січні минулого року.

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Автори: Леся Лещенко, Екатерина Присяжнюк