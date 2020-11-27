Голобуцький зазначає, що "замість того, щоб вирішити проблему, її на радість директору НАБУ ще більше підсилюють".

Кабінет Міністрів заявив, що підготував для Верховної Ради перехідний законопроект про НАБУ. Політолог Олексій Голобуцький проаналізував законопроект і заявляє, що він не вирішує проблеми з неконституційністю призначення директора НАБУ, а створює ще більший правовий хаос.

Про це Олексій Голобуцький пише на “Обозреватель ”. “Вони заявляють, що так виконують рішення Конституційного суду про неконституційність призначення Ситника. Але те, що пропонує Кабмін, ніяк не врегульовує проблему з неконституційністю, зате дає Ситнику недоторканість на наступні 2 роки”, - говорить політолог.

Голобуцький зазначає, що “замість того, щоб вирішити проблему, її на радість директору НАБУ ще більше підсилюють. Єдина користь, та і та сумнівна, від цього законопроекту - Зеленському, з якого зняли політичну відповідальність за неконституційного Ситника і “розмазали” її по Верховній Раді. Але цим створили ще більшу проблему легітимності вже не тільки конкретного в неконституційний спосіб призначеного директора НАБУ, а всього бюро”. Він звертає увагу на те, що якщо прибрати з закону згадку про участь президента в створенні НАБУ і звільненні його керівника, це буде не вирішенням питання, а його загостренням. Вже наступного дня після ухвалення змін до закону 45 депутатів надішлють чергове подання до Конституційного суду, який ухвалить рішення, що НАБУ створено в неконституційний спосіб, адже за новим законом не буде зазначена процедура його створення.

“Але кого це цікавить, якщо новий законопроект написаний заради однієї головної “плюшки” - залишити недоторканим не просто директора НАБУ, а конкретно Артема Ситника з усіма його проблемами з законом, - пише Голобуцький. - В новому законі не врегульоване питання відповідальності директора НАБУ за вчинення корупційних дій (нагадаю, Ситник визнаний судом корупціонером і внесений до реєстру корупціонерів НАЗК) - залишили незмінними причини звільнення директора НАБУ. Директор НАБУ корупціонер? Немає проблеми. Звільнити його можна, якщо він не платить аліменти. Якщо замішаний в корупції - саме такий директор нам і потрібен. Або історія з тим, що у Ситника є недостовірні дані в декларації, а це те, за що НАБУ кошмарить своїх підозрюваних, більшість справ стосується саме цього. Для самого директора НАБУ це не проблема - закон його на це благословляє. Проблемою буде, якщо він невчасно подасть декларацію з недостовірними даними. Якщо вчасно - молодець. І головне, заради чого написаний цей закон - гарантії особистої недоторканості для однієї конкретної людини - Артема Ситника, який гарантовано залишиться на посаді у разі ухвалення законопроекту Шабуніна, пардон, Малюськи, на наступні 2 роки!”.

Нагадаємо, що Конституційний суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро своїм рішенням від 28 серпня 2020 року. Сам Артем Ситник відмовився йти у відставку. В свою чергу голова Верховної ради Дмитро Разумков заявляв, що для врегулювання ситуації з директором НАБУ Артемом Ситником потрібно вносити зміни в законодавство.

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Автор: УНІАН