Президент наголосив, що в нього немає часу постійно зустрічатися з журналістами.

Президент України Володимир Зеленський нечасто проводить прес-конференції, бо не має часу і "не зобов’язаний".

Про це він заявив на прес-марафоні "30 запитань президенту України", відповідаючи на запитання, чому його спілкування з журналістами проходить досить рідко.

"Я працюю і на вихідних, й іноді на вихідних я можу дозволити собі десь залишитися, і навіть у цей день ви приїжджаєте до мене або прилітаєте, ну ваші колеги. І немає питань - приїжджайте. Я це до того, що в мене немає часу з вами зустрічатися постійно", - сказав президент.

Він наголосив, що й так має дуже багато питань і проблем.

"Тому я прошу вибачення перед усіма журналістами, з ким я не можу зустрітися, але я не зобов’язаний, хочу вам сказати", - наголосив глава держави.

Читайте такожЗеленський проводить марафон зі ЗМІ (онлайн-трансляція)Раніше прес-секретарь президента Сергій Никифоров розповідав, що те, що інформація про прес-марафон Зеленського з'явилася менш ніж за 24 години, нікому не зашкодило.

Щодо того, як з'явилася ідея проведення такого заходу, прес-секретар казав: "Вона з'явилася природним шляхом. Це не президентська ідея... Вона з'явилася з розмови, з наради. Просто народилася і всі її підтримали".

Як повідомляв УНІАН, Зеленський також поділився враженнями від прес-марафону.

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Автор: Дмитро Хилюк