Президент зазначив, що іноді дискусія була змістовною.

Президент Володимир Зеленський у перервах між спілкуванням з журналістами поділився своїми враженнями від прес-марафону "30 питань президенту України".

Про це політик розповів у коментарі кореспонденту УНІАН.

"Прекрасна прес-конференція. Іноді змістовна. У прекрасному місці", - заявив Зеленський.

При цьому радник президента Михайло Подоляк додав, що іноді прес-конференція дуже емоційна.

Варто відзначити, що прес-марафон стартував ще о 12:00 й наразі президент вже три години з короткими перервами відповідає на запитання журналістів з 30 ЗМІ, список яких оприлюднили вчора.

Як раніше повідомляв УНІАН, під час марафону Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію про обговорення між певними представниками України та Росії можливого участі бізнесмена Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні.

Крім того, президент не відповів на запитання журналіста Юрія Бутусова, чому при його каденції було зірвано низку спецоперацій наших розвідників і чи причетний до цього керівник комітету з розвідки Руслан Демченко, в результаті між ними сталася словесна перепалка.

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Автори: Таня Поляковська, Анастасія Горбачова