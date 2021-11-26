Президент Володимир Зеленський у перервах між спілкуванням з журналістами поділився своїми враженнями від прес-марафону "30 питань президенту України".
Про це політик розповів у коментарі кореспонденту УНІАН.
"Прекрасна прес-конференція. Іноді змістовна. У прекрасному місці", - заявив Зеленський.
При цьому радник президента Михайло Подоляк додав, що іноді прес-конференція дуже емоційна.
Варто відзначити, що прес-марафон стартував ще о 12:00 й наразі президент вже три години з короткими перервами відповідає на запитання журналістів з 30 ЗМІ, список яких оприлюднили вчора.
Як раніше повідомляв УНІАН, під час марафону Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію про обговорення між певними представниками України та Росії можливого участі бізнесмена Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні.
Крім того, президент не відповів на запитання журналіста Юрія Бутусова, чому при його каденції було зірвано низку спецоперацій наших розвідників і чи причетний до цього керівник комітету з розвідки Руслан Демченко, в результаті між ними сталася словесна перепалка.