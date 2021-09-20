Якщо ж працівник органів центральної влади не має щеплення від коронавірусу, йому доведеться надавати негативний ПЛР-тест.

Кабінет міністрів України рекомендуватиме допускати на роботу тільки тих співробітників органів центральної влади, які мають щеплення від COVID-19 або негативний ПЛР-тест.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив під час засідання Погоджувальної ради у парламенті, яке транслювалося на YouTube.

Він нагадав, що сьогодні набула чинності постанова уряду щодо нових карантинних обмежень.

"Слушна ідея, яку сьогодні на урядовій нараді підтримав прем'єр-міністр щодо центральних органів виконавчої влади і працівників центральних органів виконавчої влади, яким у "жовтій" карантинній зоні буде рекомендовано допуск на робоче місце або за наявності вакцинації, або ПЛР-тесту", - зазначив Немчінов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 вересня, уряд продовжив адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року.

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За даними МОЗ, за останній тиждень кількість підтверджених нових випадків захворювання на COVID-19 зросла на 68%, а госпіталізацій - на 51%.

Раніше заступник голови Верховної ради Олена Кондратюк запропонувала допускати до роботи в парламенті тільки тих нардепів, які щеплені проти коронавірусу.

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Автор: Леся Лещенко