Кабінет міністрів України рекомендуватиме допускати на роботу тільки тих співробітників органів центральної влади, які мають щеплення від COVID-19 або негативний ПЛР-тест.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив під час засідання Погоджувальної ради у парламенті, яке транслювалося на YouTube.
Він нагадав, що сьогодні набула чинності постанова уряду щодо нових карантинних обмежень.
"Слушна ідея, яку сьогодні на урядовій нараді підтримав прем'єр-міністр щодо центральних органів виконавчої влади і працівників центральних органів виконавчої влади, яким у "жовтій" карантинній зоні буде рекомендовано допуск на робоче місце або за наявності вакцинації, або ПЛР-тесту", - зазначив Немчінов.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 вересня, уряд продовжив адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року.
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За даними МОЗ, за останній тиждень кількість підтверджених нових випадків захворювання на COVID-19 зросла на 68%, а госпіталізацій - на 51%.
Раніше заступник голови Верховної ради Олена Кондратюк запропонувала допускати до роботи в парламенті тільки тих нардепів, які щеплені проти коронавірусу.
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