Новий посол України у США Оксана Маркарова зазначила, що наразі не йдеться про участь США у якомусь конкретному форматі.

Україна прагне, аби Сполучені Штати долучилися до "нормандського формату".

Про це новий посол України у США Оксана Маркарова заявила в інтерв’ю LB.ua.

Вона також зазначила, що нині це питання активно обговорюється українською владою.

"Ми би хотіли більшої залученості США до цього формату. Якою вона буде - вирішувати Вашингтону. Нині це питання активно обговорюється в українському МЗС, в команді профільного віце-прем’єра", - повідомила посол.

Водночас вона наголосила, наразі йдеться не про участь США у якомусь конкретному форматі, а у більш активній роботі Сполучених Штатів на різних майданчиках, де вирішується питання російсько-української війни.

"Як майбутній посол, я точно підтримаю додаткове залучення США до вирішення військового конфлікту. Вважаю, що такий крок відповідатиме пріоритетам Сполучених Штатів щодо більшої залученості до глобальних процесів зі встановлення демократії. Участь США у переговорних процесах відповідає й інтересам України, яка прагне зробити різного роду формати більш ефективними. Поки що ми говоримо не про якийсь конкретний формат, а про більшу залученість США на усіх можливих майданчиках", – сказала Маркарова.

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Вона також вказала, що її ключовим завданням на посаді посла буде домогтися того, аби без участі України ніхто не обговорював питання, пов’язані із її майбутнім та територіальної цілісністю.

"Моя задача як посла - забезпечити, щоб Сполучені Штати вели із нами активний діалог та захищали нас. Найголовніше, щоб розмови про Україну відбувалися за участі України, а якщо вони відбуваються без нас, то щоб під час них звучали слова про відданість захисту територіальної цілісності України. Те, що нинішній президент США озвучив під час розмови із лідером РФ", - зауважила Маркарова.

Нормандський формат: що це

Нормандський формат - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна - Німеччина - Франція - Росія), де обговорюються питання про російську збройну агресію проти України.

Назва формату походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року, в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

Останній саміт "нормандської четвірки" по Донбасу відбувся в Парижі у грудні 2019 року. Після цього новий саміт планувалося провести в Берліні, але досі він так і не відбувся.

9 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що проведе окремі зустрічі з кожним з лідерів країн "нормандського формату", якщо їх саміт буде постійно відкладатися.

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Автор: Леся Лещенко