Відповідну ініціативу зареєстровано в парламенті сьогодні.

У Верховній Раді України зареєстровано президентський проект Постанови про призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ України (№12019).

Як зазначається у картці відповідного проекту постанови, його було внесено до ВР сьогодні, 5 вересня.

Відставка Кулеби - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшла заява від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про відставку.

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Того дня парламент не голосував за відставку Кулеби. Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, імовірно, не було необхідних 226 голосів за відставку, тому питання відклали.

Серед кандидатів на посаду керівника МЗС України - перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада України проголосувала за відставку Кулеби з посади міністра закордонних справ України. Кулеба не був присутній під час свого звільнення і не виступив зі звітом.

Як писало "Суспільне" з посиланням на джерело, Зеленський вважає, що міністру "бракує енергії для просування надання зброї" і саме тому він мав піти у відставку. The Telegraph пише, що відставка Кулеби стала найбільшим потрясінням.

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