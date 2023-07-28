Колишнього заступника керівника Офісу президента звинувачують у використанні службового становища у власних цілях.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запросило колишнього заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка прибути для вручення протоколу про вчинення ним низки правопорушень, які стосуються використовував службового становища у власних цілях.

Про це повідомляє НАЗК. При цьому зазначає, що йдеться про порушення, за які передбачена адміністративна відповідальність. У НАЗК кажуть, що Тимошенко пообіцяв прибути сьогодні, 28 листопада, о 15:00, але не з’явився. Тому протокол буде надіслано йому для ознайомлення поштою.

У НАЗК зазначають, що під час перевірки встановлено, що посадовець використовував повноваження в особистих інтересах та порушив обмеження, визначені антикорупційним законодавством, щодо одержання подарунків.

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"Обіймаючи посаду заступника керівника ОПУ, він підписав лист на адресу Державної прикордонної служби України з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження. Однак НАЗК встановило, що справжньою метою виїзду за кордон підлеглого був приватний інтерес - оформлення віз Тимошенку та його сину", - сказано в повідомленні.

Таким чином Тимошенко, використовуючи своє службове становище, отримав дозвіл на перетин державного кордону своїм підлеглим. Такі дії кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

"Крім того, експосадовець протягом 2022 року тричі безоплатно проживав у готельному комплексі Emili Resort, два рази з яких - разом з дружиною і сином. У своїх поясненнях Тимошенко підтвердив, що дійсно користувався послугами готелю, проте не зміг надати підтвердження факту оплати проживання на понад 45 тис. грн", - повідомляє НАЗК.

Також йдеться про безплатне використання влітку 2022 року Тимошенком в особистих цілях легкового автомобіля Porsche Taycan. "Виявлено обставини, які свідчать про штучне створення розрахункових документів з метою приховати факт безкоштовного користування транспортним засобом. Загальна сума отриманих Тимошенком безкоштовних послуг з прокату вартісного авто склала 122 тис. грн", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що загальна вартість отриманих Тимошенком у подарунок послуг склала понад 167 тис. грн. Такі його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

На підставі зазначених фактів НАЗК склало та направило до суду протокол про адміністративні правопорушення щодо Тимошенка. За вказані порушення законодавства передбачена відповідальність у вигляді штрафу, а також можливе внесення особи в Реєстр корупціонерів.

Важливі новини України - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав заяву Кирила Тимошенка про звільнення з посади заступник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, сьогодні, 28 липня, стало відомо, що нардеп IX скликання Юрій Арістов отримав запобіжний захід від Печерського райсуду міста Києва у вигляді особистого зобов’язання. Його звинувачують у внесенні неправдивих відомостей в офіційні документи для організації елітного відпочинку на островах в Індійському океані.

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