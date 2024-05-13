Лідер України найближчими днями відвідає Мадрид, з'ясували західні журналісти.

Президент Володимир Зеленський скоро відвідає ще одну європейську країну, щоб підписати угоду щодо безпеки України.

Український лідер найближчими днями відвідає столицю Іспанії Мадрид, щоб підписати двосторонню безпекову угоду між іспанською державою та Україною, пише El Pais, посилаючись на джерела. За відомостями видання, Зеленський має підписати документ з прем'єром Іспанії Педро Санчесом.

Переговори щодо підписання угоди нібито стартували на початку березня. Видання з'ясувало, що угода буде така ж сама, як і ті, що Київ вже підписав з Данією, Італією, Німеччиною, Францією, Великобританією та Канадою.

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Журналісти додали, що завдяки цьому документу має бути забезпечена передбачуваність та стабільність військової підтримки України з боку Іспанії, у тому числі постачань озброєння й підготовки воїнів.

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11 травня видання Welt писало, що не пізніше початку липня Європейський Союз хоче надати нашій державі гарантії щодо безпеки. Журналісти дізналися від джерел, що посли 27 держав-членів Євросоюзу нещодавно погодили текст документа, і його зараз обговорюють український уряд та Європейська служба зовнішніх справ.

Крім того, повідомлялося, що йдуть переговори щодо надання Україні гарантій безпеки з боку влади США. На початку травня спікер Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі говорив, що українська сторона поки займається уточненням своїх потреб.

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