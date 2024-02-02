Всі мають працювати на перемогу, підкреслив чиновник.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував новий законопроект про мобілізацію та сказав, що головне - це справедливість.

Як заявив чиновник "Українському радіо", не треба забувати, що захист держави - обов’язок усіх громадян, це прописано у Конституції, відповідних нормативно-правових актах. Посадовець підкреслив, що усі мають працювати на перемогу. "Головне - щоб усе було справедливо. Слово "справедливість" лунає у нашого президента (Володимира Зеленського, - Ред.) відносно цього законопроекту як ключовий дороговказ у цьому питанні...", - зазначив він.

Секретар РНБО наголосив, що закон потрібен державі, але поки ще є лише його проект. "Коли депутати Верховної Ради ухвалять цей акт, коли президент його підпише, і він уже буде нормою закону, тоді ми зможемо говорити, що це норма закону. Сьогодні це проект закону, який депутати Верховної Ради можуть ухвалити в тій чи іншій редакції. Це вже право депутатів голосувати за цю норму чи в якийсь спосіб її змінити, відредагувати. Коли буде закон, тоді ми зможемо остаточно розглядати це питання", - сказав він.

Відео дня

За словами Данілова, "крапку" у питанні повинні поставити саме депутати, а консультації відбувалися з усіма без винятку учасниками процесу, в тому числі й з військовими.

"На засіданні Ставки попередня редакція неодноразово дискутувалася, але остаточно версія дороблялася в Кабінеті міністрів, Міністерстві оборони відповідно. Думаю, ще будуть дискусії серед депутатів, чи треба норми правити, чи ні? Проте дочекаймося остаточної редакції, щоб робити ті чи інші висновки, в якому вигляді буде цей законопроект. Головне - щоб він був справедливий", - наголосив Данілов.

Мобілізація в Україні 2024 - новини, які варто прочитати

Нагадаємо, 30 січня Кабмін передав до ВР оновлену версію законопроекту про мобілізацію. З-поміж іншого, документом визначається чіткий термін служби на період воєнного стану. Також законопроект передбачає, що після мобілізації всі громадяни проходять обов'язкову військовий вишкіл терміном у 2-3 місяці. Це означає, що людина не може бути відправлена одразу на фронт.

Він визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних та звільнення від військової служби людей з інвалідністю тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: