Пріоритетами роботи міської влади Харкова у 2021 році стануть підтримка медицини в умовах пандемії, завершення великих інфраструктурних проєктів та благоустрій спальних районів.

Про це в ефірі UA:Харків розповів новообраний секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

"Covid - це страшна трагедія, яка торкнулася в тому числі Харкова. Тому перший крок - це створення робочого медичного простору. Я маю на увазі лікарні, надання першої медичної допомоги, спеціалізованої допомоги", - сказав Терехов.

Другий пріоритет, за словами секретаря міськради, - це закінчення інфраструктурних проєктів, які раніше були заплановані міською владою. Йдеться, передусім, про реконструкцію зоопарку, будівництво нових станцій метро. "Це найбільші інфраструктурні проєкти, які ми зобов'язані зробити", - зазначив секретар міськради.

Ще одна мета на 2021 рік - благоустрій спальних районів Харкова. "Абсолютно так само, як впорядковані сьогодні парки, сади, сквери, якими ми дійсно пишаємося, - підкреслив він.

Терехов зазначив, що міськрада не має перетворюватися на місце для політичних баталій. Робота депутатів повинна бути спрямована виключно на розвиток міста.

"Тим не менш так влаштована сьогодні політична система, що до міської ради пройшли представники різних політичних партій. Часом вони дійсно антагоністичні один до одного. Моїм завданням буде консолідація абсолютно всіх партій, які пройшли до Харківської міської ради, заради розвитку міста", - заявив Терехов.

Секретар міськради розповів, що особисто він конструктивно працює з усіма політичними силами. "Якщо якийсь депутат з будь-якої фракції не націлений на конструктив - значить, він біла ворона", - вважає Терехов.

Як відомо, Ігор Терехов у середу, 9 грудня, був обраний секретарем Харківської міськради VIII скликання. За нього проголосували 73 депутати з 75.

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Автор: УНІАН