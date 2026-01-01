'Це гордість – бути Президентом такого народу': новорічне звернення Володимира Зеленського

Президент України у Новорічну ніч окреслив головні проблеми і здобутки за рік.

Україна докладає усіх зусиль, аби домогтися миру, але не за будь-яку ціну. Саме тому переговори їдуть важко. Про це заявив президент Володимир Зеленський у новорічному зверненні до української нації.

Про мирні переговори і гарантії безпеки

У своєму виступі президент зазначив, що хотів би сказати, що довгоочікуваний мир настане за декілька хвилин, однак, на жаль, поки що такої можливості немає.

"Але з чистою совістю я, ми всі можемо сказати, що Україна точно робить для миру все. І продовжує робити", – зазначив президент.

За словами Зеленського, мирна угода "готова на 90%", але саме ті 10%, що залишаються, "визначатимуть долю миру, долю України та Європи".

"Чого хоче Україна? Миру? Так. Чи будь-якою ціною? Ні. Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України. Чи втомились ми? Сильно. Чи значить це, що ми готові здатись? Сильно помиляється той, хто так думає. І він очевидно за всі ці роки так і не зрозумів, хто такі українці", – сказав український лідер.

Зеленський наголосив, що Росія може швидко закінчити війну, але не хоче цього робити. Тому потрібен тиск світової спільноти.

"Росія не закінчує свої війни сама. Не було в історії війни, яку б вони завершили за власним бажанням. Лише тиск від інших, лише примус від інших, який самі вони називають "жест доброї волі". Так було в усі роки, коли Росія з кимось воювала, тобто в усі роки її існування", – зауважив президент.

Як зазначив український лідер, росіяни брешуть, що війна закінчиться, щойно їм віддадуть Донбас, але у світі цій брехні часто вірять.

"Досі надто часто правди уникають, називають це дипломатією, хоча це просто брехня в костюмах. І тому на Україну – тиск, так", – сказав він.

Зеленський додав, що Україна змушена доводити "давно очевидні істини". На його думку, той факт, що Росії досі продовжують вірити на слово – "це просто вирок спільній міжнародній безпеці".

Президент України акцентував, що нам потрібні міцні гарантії безпеки, які будуть ратифіковані парламентами європейських країн і США.

"Будапештський папірець Україну не влаштує. Мінська ювелірно виписана пастка Україні не потрібна. Підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну. Мій підпис стоятиме під сильною угодою. І саме про це зараз кожна зустріч, кожен дзвінок, кожне рішення", – пояснив він.

Говорячи про можливість закінчення війни, Зеленський зазначив, що "у 26-му році це можливо".

"Санкції кусають Росію, але спрацює тільки мертва хватка. Російська нафта вже дешевша, але їхні танкери мають зупинитися повністю, аби зупинилася війна. Російські заводи вже гальмують, але повинні стояти, щоб окупант не рухався. І "томагавки" в українських руках довели б насправді тільки одне: мир не має альтернативи", – сказав він.

Про відносини зі США

Зеленський визнав, що йому було "зовсім непросто" досягти "зміни градуса" у відносинах з новим керівництвом Сполучених Штатів. І хоча все починалося з "гострих кутів" в Овальному кабінеті наприкінці лютого, зустріч в Мар-а-Лаго кілька днів тому пройша у зовсім іншій атмосфері.

"Україна відстояла своє право голосу, а тому поважають нас, поважають Україну. І найбільш очевидний доказ цього – сім зустрічей, які були в мене цьогоріч із Президентом Америки", – зазначив український лідер.

Зеленський також звернув увагу, що президент США завжди згадує про Україну і її героїчну боротьбу майже у кожному своєму виступі. Так само згадка про українців стала обов’язковою для інших світових лідерів.

"І це щастя – щастя таке чути, це гордість – бути Президентом такого народу. І такої держави. Яка вистояла й досягає будь-якого ворожого військового об’єкта та НПЗ, повертає війну в Росію, навчає військових НАТО, що таке сучасні дрони. Яка дає асиметричного ляпаса Росії та змушує Путіна брехати, що він тричі взяв Куп’янськ і збивав дрони біля своєї резиденції власними руками", – сказав Зеленський.

Про відносини з країнами Європи

На думку Зеленського, ще не усі в Європі усвідомили та зрозуміли необхідність жорсткої протидії Росії.

"Я не хочу, аби таке розуміння до всіх у Європі прийшло одного дня о четвертій ранку – так, як це було в Україні. Я не хочу, аби таке розуміння всім європейцям принесла техніка з літерою "Z" на їхніх вулицях", – сказав він.

Президент висловив переконання, що Україна сьогодні є "єдиним щитом", що відділяє комфортне європейське життя від "руского міра". За словами Зеленського, більшість лідерів Європи все ж таки розуміють важливість підтримки України.

Український лідер похвалився регулярними телефонними розмовами з європейськими лідерами, які усвідомлюють важливість справедливого миру і не хочуть "аби розчаровані люди в Україні палили на площах портрети європейських та американських лідерів".

Згадуючи нещодавнє рішення ЄС надати Києву репараційний кредит на 100 мільярдів доларів, Зеленський назвав це чимось "значно більшим", ніж просто допомога на два роки.

"Це стійкість нашої армії, це спокій для наших людей, це гроші, зарплати, це пенсії. Так, це життя. І це справедливість, що врешті-решт за це платить Росія", – сказав він.

Про Новий рік

У своєму новорічному зверненні президент Зеленський висловив переконання, що за святковим столом українці піднімуть важливий тост.

"За воїнів наших, що зараз на "нулі". За кожного, хто віддав життя заради України. За всіх, хто щодня нас рятує й навчає. За всіх, хто завжди, і навіть у цю ніч, на чергуванні. Пожежні, лікарі, енергетики. За наших, які повернулися з полону і які цей Новий рік зустрінуть удома. За всіх, кого ми чекаємо. За всіх, хто нам допомагає. За те, щоб закінчилася ця війна. За те, щоб мир наступив. За те, щоб ворогу нічого не вдалось", – сказав він.

Як зазначив Зеленський, приємним і ращом з тим вельми знаковим подарунком для українців цього року стала погода на зимові свята.

"Те, чого ми не бачили дуже довго, – сніг на Новий рік. І всі діти, безумовно, – якщо чесно, і дорослі – чекали цього. І це дає сильне відчуття: якщо ми чогось дуже-дуже хочемо, рано чи пізно це стається. Безумовно, найбільше зараз ми хочемо миру. Але, на відміну від новорічного снігу, він не впаде нам із неба просто так, як диво. Але ми віримо в мир, і боремося за нього, і працюємо заради цього. З Новим роком, дорогий народе! Слава Україні!" – сказав президент.

