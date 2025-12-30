'Трамп сказав, що мені допоможе': Зеленський зізнався, чого він очікує від США

Зеленський наголошує, що росіяни хочуть інфраструктурно відрізати Одесу та інші міста.

Україні дуже потрібні засоби протиповітряної оборони, і президент Сполучених Штатів Америки Трамп сказав, що допоможе. Про це у коментарі журналістам сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо того, чи порушував він питання нещодавніх ударів по Одеській області в розмовах з американською стороною, і чи є розуміння того, яка стратегія росіян в таких ударах та як це впливає на українську економіку зараз.

"Окремий другий блок у нас був з президентом Трампом, що мені дуже потрібна ППО. Мені дуже потрібні ракети NASAMS, мені дуже потрібні ракети PAC-3 для "Петріотів". І я не хочу казати, яка зараз у нас ситуація, публічно, але я показав, продемонстрував це американській стороні. Був секретар Рубіо, був також міністр Гегсет, і я все це показав, і президент Трамп сказав, що він мені допоможе", - розповів Зеленський.

Він додав, що вдячний Трампу за це, і що передав "відповідні папери з кількістю, що нам потрібно і як".

Відео дня

Глава держави також зауважив, що окремо він сказав, що ми готові придбати усе це через програму PURL. Президент сказав:

"І тут я хочу подякувати європейцям за те, що вони наповнюють цю програму, і у нас є можливість купувати ППО. Я попросив тільки президента, якщо можна нам допомогти, - чим швидше, тим краще. Безумовно, дипломатія - номер один, але паралельно, поки ми не закінчили війну, ви бачите, що Росія робить, які удари, яка кількість. Тому я дуже попросив і фокусував нашу другу частину розмови саме на ППО".

Ситуація на Одещині

Зеленський також наголосив, що росіяни хочуть інфраструктурно відрізати Одесу та інші міста.

"Вони б'ють по портовій інфраструктурі. Б'ють і вбивають вони і людей, і економіку, зменшуючи наші можливості експорту завдяки морському коридору. Ми відновлюємось, робимо якомога швидше. Для нас все це дуже важливо", - підкреслив він.

Удари РФ по Одесі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 грудня, російська армія завдала дронових ударів по портовій інфраструктурі в Одеській області, пошкоджень зазнали, зокрема, два цивільних судна. Також є поранені серед цивільних.

Військові наголосили, що порти та цивільне судноплавство є об’єктами цивільної інфраструктури, а атаки на них створюють загрозу життю мирних громадян та підривають глобальну продовольчу безпеку.

Вас також можуть зацікавити новини: