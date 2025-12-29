Без прориву, але й без зриву: діалог з Трампом для Зеленського вже є перемогою, - NYT

Зеленський зберіг діалог із Трампом, що на Банковій вже вважають дипломатичною перемогою.

Новий раунд переговорів між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом не приніс відчутного прориву, однак дозволив уникнути сценаріїв, які раніше шкодили позиціям Києва. На Банковій навіть сам факт продовження діалогу розцінюють як дипломатичну перемогу, пише The New York Times.

Після зустрічі у Флориді Трамп чітко дав зрозуміти, що не виходить із переговорного процесу, попри свої попередні погрози припинити участь у разі відсутності швидкого прогресу. Також він відмовився від жорстких дедлайнів, які раніше називав – зокрема до Дня подяки чи Різдва.

"У мене немає дедлайнів. Ви знаєте, який у мене дедлайн? Закінчити війну", – заявив Трамп журналістам.

Відео дня

Важливим сигналом для Києва стало й те, що американський президент цього разу не повторив максималістських вимог Кремля щодо територіальних поступок з боку України. Це виглядало особливо показово з огляду на те, що безпосередньо перед зустріччю з Зеленським Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним – формат, який у минулому вже підривав українські позиції.

За словами Зеленського, до переговорів дистанційно долучилися також кілька європейських лідерів, а США можуть організувати новий раунд вже наступного місяця за ширшої міжнародної участі.

"Ми провели справді чудову дискусію з усіх тем і цінуємо прогрес, досягнутий американською та українською командами за останні тижні", – сказав президент України, визнавши водночас, що у проєкті мирної угоди залишаються "кілька складних питань".

Серед них – доля територій на сході України та окупованої Росією атомної електростанції. Зеленський також підтвердив, що мирний план, за оцінкою Києва, готовий приблизно на 90%, а Україна разом із США та європейськими партнерами майже узгодили параметри майбутніх гарантій безпеки.

Окремо президент України згадав про компромісну ідею демілітаризованої зони, з якої мають бути відведені як українські, так і російські війська.

Водночас Дональд Трамп обрав значно стриманіший тон у публічних оцінках прогресу.

"Слово "угода" – це занадто сильне слово", – зазначив він, додавши, що сторони лише "наближаються" до домовленостей, зокрема щодо територіального питання.

Найбільш перспективним результатом переговорів у Києві вважають готовність США продовжувати діалог і залучити європейських лідерів як повноправних учасників наступного раунду. Це може посилити позиції України й зменшити ризик тиску з боку Москви в останній момент.

Переговори у Флориді - що відомо

Як писав УНІАН, раніше Зеленський повідомив головні результати його зустрічі з президентом США Трампом, яка відбулася 28 грудня у Флориді.

"Президент Сполучених Штатів підтвердив гарантії безпеки. Сильні гарантії безпеки. Всі деталі, які ми до цього розробляли, наші технічні переговорні групи, щодо деталей гарантій безпеки - він їх підтвердив. І підтвердив, що вони будуть проголосовані і підтримані в Конгресі Сполучених Штатів Америки", - відзначив Зеленський.

Утім, видання Financial Times зазначає, що Трамп і Зеленський не досягли прогресу щодо узгодження мирної угоди.

Вас також можуть зацікавити новини: