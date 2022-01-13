Обмеження хочуть закріпити на рівні документів.

Президент України Володимир Зеленський доручив відпрацювати механізм взаємодії з міжнародними партнерами щодо запровадження додаткового контролю за олігархами за межами України.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телеканалу "Рада".

"Одне з завдань, яке поставив президент на останньому засіданні РНБО – це відпрацювати механізм взаємодії з нашими міжнародними та іноземними партнерами з тим, щоб статус цей олігарха та обмеження не залишалися виключно в межах нашої країни", - розповів міністр.

Читайте такожЗеленський зідзвонився з Трюдо: про що говорилиЗа словами Малюськи, президент хоче реакції партнерів та встановлення додаткового контролю щодо активів і діяльності олігархів за кордоном, адже це "автоматом" призведе до проблем для ведення бізнесу за кордоном.

Однак міністр наголосив на тому, що Україна хоче, аби це було закріплено на рівні документів.

"Але ми хотіли б, щоб це було також нормативно врегульовано, а не тільки на процедурах комплаєнсу західних бізнес-компаній", - сказав Малюська.

За словами міністра, ще є кілька рубежів захисту, які, очевидно, будуть задіяні олігархами.

"Але поки нічого непрогнозованого не сталося, вони не вигадали чогось такого, чого ми заздалегідь не очікували", - зазначив він.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони України може визначитися з першими прізвищами громадян, до яких можна застосувати визначення "олігарх", під час свого засідання орієнтовно 20-25 травня 2022 року.

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