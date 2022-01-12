Олег Устенко вказав, що необхідно підтримати вразливі верстви населення.

Так звані продуктові чеки у системи "Дія" повинні підтримати вразливі верстви населення. Серед інструментів такої підтримки може бути й пряме субсидування.

Про це розповів радник президента України Олег Устенко в коментарі РБК-Україна.

"Актуальна ідея в тому, яким чином треба підтримати найбільш вразливі верстви населення. А варіантів може бути з десяток, як розподілити цю субсидію. Але ми говоримо про економіку, в якій багато має імовірнісний характер. Тобто може бути, а може і не бути", - зазначив Устенко.

При цьому він вказав, що серед можливих інструментів розглядається і пряме субсидування. У той же радник президента вказав, що торішня ідея про зниження або скасування ПДВ на окремі товари не обговорюється.

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Талони на продукти отримають громадяни з низьким доходом. Передбачається, що картки будуть існувати не тільки в паперовому вигляді, але і в електронному - в додатку "Дія". Ймовірно, ці картки будуть схожі на" Карту киянина "та картки"еПідтримка" (1000 гривень за вакцинацію), які вже діють в Україні.

Картки видаються для допомоги населенню, адже всі продукти стрімко дорожчають. Особливо швидко зростають ціни на яйця, свинину, соняшникову олію. Такі талони діятимуть не на всі продукти, а тільки на "соціально значущі".

Поки що влада не назвала критерії отримання продуктових карток. Відомо, що талони призначаються для малозабезпечених. За різними підрахунками, в Україні наразі налічується від 20% до 50% бідного населення.

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