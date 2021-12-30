Це може відбутися наприкінці травня 2022 року.

Рада національної безпеки та оборони України може визначитися з першими прізвищами громадян, до яких можна застосувати визначення "олігарх", під час свого засідання орієнтовно 20-25 травня 2022 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

"Маємо розуміння, що до кінця травня він має почати працювати, і якщо далі буде продовжуватися вся ця процедурна ситуація, 20-25 травня ми можемо мати на засіданні Ради нацбезпеки та оборони перших олігархів, які будуть визначені через рішення Ради нацбезпеки та оборони згідно з нашим законодавства, яке сьогодні існує", - сказав він.

Читайте такожУ Зеленського прокоментували можливість нової розмови з БайденомЯк повідомляв УНІАН, 5 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про олігархів.

Так, Рада нацбезпеки та оборони за зверненням Кабміну, Служби безпеки, Нацбанку, члена РНБО чи Антимонопольного комітету визначатиме, є людина олігархом чи ні.

Згідно із законом, олігархом вважається людина, яка одночасно відповідає мінімум трьом критеріям, а саме: бере участь у політичному житті; має значний вплив на ЗМІ; є кінцевим бенефіціарним власником підприємства чи компанії, яка є монополістом на ринку і протягом року утримує або посилює своє становище; володіє активами та суб’єктами господарювання, загальна вартість яких перевищує 2 млрд 270 млн грн.

Законопроект про олігархів був направлений до Венеціанської комісії ще 10 вересня. 5 листопада в Офісі президента України заявили, що закон про олігархів, вже підписаний главою держави, повторно буде передано для оцінки "Венеціанській комісії".

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