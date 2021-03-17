За словами голови Верховної Ради, представники спецслужби спілкувалися з апаратом парламенту в рамках розслідування справи щодо голосування за Харківські угоди.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що робили в парламенті співробітники Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю одному з телеканалів він повідомив, що працівники СБУ були в парламенті в рамках розслідування справи щодо голосування за Харківські угоди у 2010 році.

«Зі мною, на щастя, вони не зустрічалися. У моєму приміщенні, там де я працюю, їх також не було», - сказав Разумков.

Він зазначив, що представники СБУ працювали на Садовій, 3А, де розміщуються комітети парламенту.

«Вони спілкувалися з апаратом», - наголосив спікер.

«Було кілька позицій щодо документного забезпечення – ми їм надали цю інформацію. Апарат виконав свою функцію», - розповів Разумков.

За його словами, також були запитання щодо комп’ютерів, але «комп’ютери, які працювали у ВРУ у 2010 році,були передані в 2016 році в інші інституції і сьогодні їх немає в стінах парламенту».

Разумков також повідомив, що є ще архів, де зберігаються всі документи, і звідти вони будуть передаватися в СБУ.

«А далі кожен буде займатися своєю справою», - додав голова парламенту.

Обшуки в Раді: що відомо

16 березня Служба безпеки України провела обшуки у будівлях органів влади, залучених до підготовки та ратифікації Харківських угод.

Вони проводилися у Верховній Раді, зокрема її комітетах, Головному науково-експертному управлінні ВРУ, Раді національної безпеки і оборони Міністерстві закордонних справ та Кабінеті міністрів.

За даними прес-центру СБУ, під час обшуків виявлено документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво держави до підписання та прийняття вказаних документів усвідомлювало їх наслідки. Зокрема, щодо збільшення кількості особового складу військових формувань та спеціальних служб Російської Федерації, які надалі брали участь в анексії Криму та завданні шкоди економічним інтересам України.

Харківські угоди: що потрібно знати

21 квітня 2010 року в Харкові на той час президент України Віктор Янукович і тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписали угоду між Україною і РФ, згідно з якою термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з правом продовження на 5 років в обмін на "дешевий" газ.

28 січня 2021 року Януковичу повідомили про підозру у державній зраді у зв'язку з підписанням у 2010 році Харківських угод. Як вважають слідчі, підписавши угоди, він штучно створив умови для збільшення військової присутності Росії в Україні і підриву обороноздатності держави.

За даними українського слідства, перед підписанням документів ціна на газ для України була двічі штучно завищена Росією: станом на кінець 2008 року ціна газу за 1 тис. кубічних метрів для України становила 179,5 долара, тоді як на кінець 2010 року – 352,33 долара.

За версією слідства, Росія спочатку штучно створювала та накопичувала борг України перед нею за постачання природного газу, а потім в його погашення, у тому числі шляхом нібито надання зниження, фактично безоплатно розташовувала ЧФ РФ на території України.

У результаті підписаних екс-президентом Харківських угод було збільшено особовий склад військ та військової техніки збройних сил РФ на території України замість підготовки до їх зменшення та виведення.

11 березня 2021 року Рада національної безпеки та оборони доручила СБУ з’ясувати обставини голосування ВР за Харківські угоди у 2010 році.

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Автор: Надя Пришляк