Обшуки провели у Верховній Раді, Раді нацбезпеки і оборони, Міністерстві закордонних справ України та Кабміні.

Служба безпеки України провела обшуки у будівлях органів влади, залучених до підготовки та ратифікації Харківських угод.

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Як повідомляє прес-служба СБУ, обшуки провели у Верховній Раді України, зокрема її комітетах, Головному науково-експертному управлінні ВРУ, Раді національної безпеки й оборони України, Міністерстві закордонних справ України та Кабінеті міністрів.

"Під час обшуків виявлено документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво держави до підписання та прийняття вказаних документів усвідомлювало їх наслідки. Зокрема, щодо збільшення кількості особового складу військових формувань та спеціальних служб Російської Федерації, які надалі брали участь в анексії Криму та завданні шкоди економічним інтересам", - йдеться в повідомленні.

"Харківські угоди": що відомо

21 квітня 2010 року в Харкові на той час президент України Віктор Янукович і тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписали угоду між Україною і РФ, згідно з якою термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з правом продовження на 5 років в обмін на "дешевий" газ.

28 січня 2021 року Януковичу повідомили про підозру у державній зраді у зв'язку з підписанням у 2010 році Харківських угод. Як вважають слідчі, підписавши угоди, він штучно створив умови для збільшення військової присутності Росії в Україні і підриву обороноздатності держави.

За даними українського слідства, перед підписанням документів ціна на газ для України була двічі штучно завищена Росією: станом на кінець 2008 року ціна газу за 1 тис. кубічних метрів для України становила 179,5 долара, тоді як на кінець 2010 року – 352,33 долара.

За версією слідства, Росія спочатку штучно створювала та накопичувала борг України перед нею за постачання природного газу, а потім в його погашення, у тому числі шляхом нібито надання зниження, фактично безоплатно розташовувала ЧФ РФ на території України.

У результаті підписаних екс-президентом Харківських угод було збільшено особовий склад військ та військової техніки збройних сил РФ на території України замість підготовки до їх зменшення та виведення.

11 березня 2021 року Рада національної безпеки та оборони доручила СБУ з’ясувати обставини голосування ВР за Харківські угоди у 2010 році.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, СБУ, якщо вважатиме за необхідне, може відкрити провадження за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) щодо деяких депутатів.

Данілов нагадав, що 27 квітня 2010 року за схвалення угоди між Україною та РФ щодо продовження перебування ЧФ РФ у Севастополі на 25 років голосували 236 депутатів, а наслідками такого рішення стали окупація Криму та війна на Донбасі. "Тут дуже багато цікавих персонажів, які на сьогоднішній день продовжують перебувати в українській політиці...", - зазначив він.

Секретар РНБО уточнив, що в переданому СБУ списку депутатів є й чинні народні депутати та олігархи.

12 березня СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом підписання Харківських угод.

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Автор: Антоніна Доломанжи